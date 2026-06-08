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24-летнего мужчину с сим-боксом для мошенников поймали в Нижнем Новгороде

Электронное устройство нашли у него дома.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде задержан 24-летний молодой человек, который предоставлял аферистам сим-карты для обмана граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Как стало известно, жителю Владимира предложили подработку, которая заключалась в обслуживании сим-бокса. В электронном устройстве ему необходимо было менять сим-карты, заходить в различные аккаунты по логинам и паролям. Чтобы злоумышленника не поймали, он снимал несколько квартир в Автозаводском и Советском районах.

В ходе обыска у фигуранта изъяли сим-бокс на 32 слайда, 4 сотовых телефона, ноутбук, 2 маршрутизатора, роутер и 510 сим-карт. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что мошенники выманили у пенсионера из Сарова 5,5 миллионов рублей.