24-летнего мужчину с сим-боксом для мошенников поймали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде задержан 24-летний молодой человек, который предоставлял аферистам сим-карты для обмана граждан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Как стало известно, жителю Владимира предложили подработку, которая заключалась в обслуживании сим-бокса. В электронном устройстве ему необходимо было менять сим-карты, заходить в различные аккаунты по логинам и паролям. Чтобы злоумышленника не поймали, он снимал несколько квартир в Автозаводском и Советском районах.
В ходе обыска у фигуранта изъяли сим-бокс на 32 слайда, 4 сотовых телефона, ноутбук, 2 маршрутизатора, роутер и 510 сим-карт. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
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