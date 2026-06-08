24-летнего мужчину с сим-боксом для мошенников поймали в Нижнем Новгороде

Как стало известно, жителю Владимира предложили подработку, которая заключалась в обслуживании сим-бокса. В электронном устройстве ему необходимо было менять сим-карты, заходить в различные аккаунты по логинам и паролям. Чтобы злоумышленника не поймали, он снимал несколько квартир в Автозаводском и Советском районах.