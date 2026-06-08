Как подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и схемы

В июне огурцы активно растут, цветут и формируют завязи, поэтому им требуется регулярное питание. Подкормка в этот период помогает нарастить зеленую массу в начале месяца и поддержать плодоношение во второй половине июня.
Через 10−14 дней после высадки растениям дают азотные удобрения. Используют настой коровяка, аммиачную селитру или суперфосфат в слабых растворах. При нехватке питания применяют нашатырный спирт. Важно не превышать дозировки, чтобы не перегрузить рост ботвы, — пишет News.ru.
Во время цветения и завязи переходят на калий и фосфор. Подходят зольные настои, сульфат калия, калийная селитра и монофосфат калия. Для усиления завязей используют также внекорневые обработки борной кислотой.
Народные методы включают золу, травяные настои из крапивы, дрожжевые растворы и органические удобрения. Полив совмещают с подкормкой, проводят его под корень теплой водой, избегая переувлажнения и холодной воды.
И не секрет, что правильный режим питания помогает получить стабильный урожай огурцов в течение всего июня.
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