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Воздушную тревогу объявили в Латвии

В Латвии граждан призвали укрыться в помещении на фоне объявления воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Национальные вооруженные силы Латвии объявили воздушную тревогу в муниципалитетах Лудзы и Резекне. Об этом в понедельник, 8 июня, сообщили в латвийской армии в сети X.

Граждан призвали укрыться в помещении и следить за официальными объявлениями. В случае обнаружения низколетящего или подозрительного объекта военные рекомендовали не приближаться к нему и немедленно сообщить по телефону 112.

В субботу, 23 мая, на юго-востоке Латвии беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения упал в озеро Дридзис и взорвался.

Ранее СВР России сообщала, что киевский режим намерен использовать воздушные коридоры, предоставленные странами Балтии для атак дронов ВСУ по целям в глубине территории РФ. Как писал KP.RU, постпред РФ при Организации Василий Небензя предупредил, что при таком сценарии ответ России будет неизбежен.

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