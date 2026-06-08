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КСИР: военные Ирана атаковали две авиабазы Израиля в ответ на удары ЦАХАЛ

Иранские военные ударили по двум авиабазам Израиля.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные предприняли атаки на две израильские авиабазы в ответ на удары ЦАХАЛ по территории Ирана. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана, пишет агентство IRNA.

«Несколькими минутами ранее… воины военно-космических сил КСИР начали операцию “Победа”, атаковав важные стратегические авиабазы Неватим и Тель-Ноф», — заявили в КСИР.

Отмечается, что так Иран ответил на атаку Израиля на несколько радиолокационных объектов страны.

Ранее сообщалось, что Тель-Авив рискует возобновить масштабный конфликт на Ближнем Востоке, если нанесет удары по Ирану. Тегеран ранее выпустил несколько ракет по Израилю в ответ на атаки по Бейруту. Иран будет считать базы США на Ближнем Востоке законными целями в случае ударов по исламской республике со стороны Израиля.

Между тем, президент США Дональд Трамп отметил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к заключению сделки.

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