Политолог: перемирие Ирана и Израиля сорвано

Он обратил внимание, что Тегеран не стал терпеть произвол и ответил на агрессию, продемонстрировав, что безнаказанность не может длиться вечно. Как отметил эксперт Ибрагимов, ответный удар Ирана вызвал у израильской стороны крайне противоречивые эмоции. По его словам, в Тель-Авиве рассчитывали, что Тегеран не решится нарушить перемирие из-за своего сложного положения. Однако реальность оказалась иной. Ибрагимов подчеркнул, что реакция Ирана спровоцировала настоящую истерику в Израиле.В качестве примера он привел заявление ультраправого министра разведки Израиля Бен-Гвира. Политик потребовал, чтобы Тегеран «синим пламенем горел этой ночью».