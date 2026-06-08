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Политолог: перемирие Ирана и Израиля сорвано

Надежды на перемирие на Ближнем Востоке тают. Очередные удары Израиля по Ирану могут стать сигналом к началу полномасштабной войны. Такое заявление в беседе с ИС «Вести» сделал Фархад Ибрагимов, преподаватель экономического факультета Российского университета дружбы народов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, стороны могут перейти к интенсивным боевым действиям уже в ближайшие дни.

«Война фактически уже началась. Я думаю, что к 13 июня, как раз к годовщине ирано-израильской войны, начнутся интенсивные обмены ударами между сторонами, и таким образом на перемирии можно окончательно ставить крест», — заявил собеседник ИС «Вести».

Фархад Ибрагимов отметил, что изначально многие аналитики предполагали эскалацию в июле. Причиной называли чемпионат мира в США, который отвлекал бы внимание Вашингтона от военных действий.

«Но, видимо, Израилю невтерпеж, он решил быстрее провести авантюру… Он, ударяя по Ливану, прекрасно знал, что Иран в сторонке наблюдать за этим не будет. Он обязательно ответит», — добавил эксперт.

Ибрагимов подчеркивает: когда на Западе обвиняют Иран в срыве переговоров, называя его «нехорошим, дерзким игроком», все вопросы следует адресовать Биньямину Нетаньяху. Премьер-министр Израиля наносит удары по Ливану, причем нещадно. «Чтобы вы понимали: за май — огромное количество ударов, гибнут сотни гражданских людей», — напомнил политолог.

Он обратил внимание, что Тегеран не стал терпеть произвол и ответил на агрессию, продемонстрировав, что безнаказанность не может длиться вечно. Как отметил эксперт Ибрагимов, ответный удар Ирана вызвал у израильской стороны крайне противоречивые эмоции. По его словам, в Тель-Авиве рассчитывали, что Тегеран не решится нарушить перемирие из-за своего сложного положения. Однако реальность оказалась иной. Ибрагимов подчеркнул, что реакция Ирана спровоцировала настоящую истерику в Израиле.В качестве примера он привел заявление ультраправого министра разведки Израиля Бен-Гвира. Политик потребовал, чтобы Тегеран «синим пламенем горел этой ночью».

«Так что горячая фаза ирано-израильской войны начинается», — подвел итог политолог.

Напомним, вечером 7 июня Иран обстрелял ракетами северные районы Израиля. Это произошло после того, как в воскресенье Израиль нанес удар по пригороду Бейрута. Власти Ирана ранее предупреждали, что дадут ответ в случае ударов по ливанской столице.

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