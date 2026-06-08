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Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в понедельник, 8 июня, прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в понедельник, 8 июня, прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с государственным визитом.

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу встретили Си Цзиньпина и его супругу Пэн Лиюань в аэропорту. Когда китайский лидер спустился по трапу, глава КНДР пожал ему руку.

— Ким провел торжественную церемонию встречи Си Цзиньпина на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Лидеры двух партий и двух стран вместе поднялись на смотровую площадку. Под салют из 21 орудия военный оркестр исполнил государственные гимны Китая и КНДР, — говорится в сообщении.

В сопровождении Ким Чен Ына Си Цзиньпин осмотрел почетный караул трех родов войск Корейской народной армии, после чего понаблюдал за торжественным маршем, передает китайское агентство Xinhua.

25 марта Ким Чен Ын встретил с конницей президента Белоруссии Александра Лукашенко, который находился в КНДР с государственным визитом. В честь прибытия Лукашенко почетный караул произвел 21 торжественный залп.

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