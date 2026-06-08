Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею с государственным визитом

— Ким провел торжественную церемонию встречи Си Цзиньпина на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Лидеры двух партий и двух стран вместе поднялись на смотровую площадку. Под салют из 21 орудия военный оркестр исполнил государственные гимны Китая и КНДР, — говорится в сообщении.