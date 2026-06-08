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Почти 19 тыс. красноярцев проголосовали за благоустройство сквера в Зеленой Роще

В Красноярске продолжается голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Одним из лидеров стал сквер у ледового дворца «Сокол» в Зеленой Роще.

В Красноярске продолжается голосование за общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Одним из лидеров стал сквер у ледового дворца «Сокол» в Зеленой Роще. Об этом сообщили в администрации города.

За обновление этого пространства уже проголосовали более 18,8 тыс. горожан. Раньше сквер у «Сокола» был популярным местом среди молодежи. Здесь проходили досуговые и культурные мероприятия. Со временем территория пришла в негодность и теперь нуждается в обновлении.

Еще один объект, участвующий в голосовании, находится на въезде в микрорайон Солнечный. Это пустырь рядом со стелой, которая считается визитной карточкой микрорайона. За благоустройство этой территории проголосовали почти 13 тыс. красноярцев. С начала реализации федеральной программы в Советском районе благоустроили более 20 общественных пространств. Среди них парк «Солнечная поляна», сквер Казачий, аллея памяти Чернобыльцев и Сквер Пограничников.

Голосование продлится до 12 июня. Ремонт объектов проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».