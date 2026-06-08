Почти 19 тыс. красноярцев проголосовали за благоустройство сквера в Зеленой Роще

Еще один объект, участвующий в голосовании, находится на въезде в микрорайон Солнечный. Это пустырь рядом со стелой, которая считается визитной карточкой микрорайона. За благоустройство этой территории проголосовали почти 13 тыс. красноярцев. С начала реализации федеральной программы в Советском районе благоустроили более 20 общественных пространств. Среди них парк «Солнечная поляна», сквер Казачий, аллея памяти Чернобыльцев и Сквер Пограничников.