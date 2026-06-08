«Подумал, что поссорился»: красноярец сообщил об опасном предмете в доме бывшей жены из-за обиды

В Красноярске перед судом предстанет местный житель, который оставил ложное сообщение об опасном предмете в доме бывшей супруги. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».
В феврале в полицию поступила информация от оператора службы «112». Сообщалось, что опасный предмет якобы находится в одном из жилых домов на проспекте 60 лет Образования СССР в микрорайоне Солнечный. На место выехали следственно оперативная группа и кинолог с собакой. При обследовании дома предметов, опасных для жизни и здоровья людей, не нашли.
Позже полицейские установили личность звонившего. Им оказался 44-летний красноярец. По данным полиции, мужчина приехал в гости к ребенку и бывшей жене. Когда женщина с дочкой ушли, он остался у них дома и начал употреблять алкоголь. После этого мужчина пошел встречать дочь и бывшую супругу, проводил их, а затем сообщил о якобы опасном предмете в доме.
Обвиняемый признал вину. Он пояснил, что был сильно пьян и решил отомстить бывшей супруге, подумав, что поссорился с ней. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Максимальное наказание по статье составляет до 5 лет лишения свободы.
Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.