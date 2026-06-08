«Подумал, что поссорился»: красноярец сообщил об опасном предмете в доме бывшей жены из-за обиды

Позже полицейские установили личность звонившего. Им оказался 44-летний красноярец. По данным полиции, мужчина приехал в гости к ребенку и бывшей жене. Когда женщина с дочкой ушли, он остался у них дома и начал употреблять алкоголь. После этого мужчина пошел встречать дочь и бывшую супругу, проводил их, а затем сообщил о якобы опасном предмете в доме.