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Кафельников оценил победу теннисистки Мирры Андреевой в Париже

Победа российской теннисистки Мирры Андреевой в Париже говорит о сохранении традиций отечественной теннисной школы. Такое мнение высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Победа российской теннисистки Мирры Андреевой в Париже говорит о сохранении традиций отечественной теннисной школы. Такое мнение высказал вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

— Конечно, здесь и успех российской теннисной школы, и личные достижения. Теннис — это индивидуальный спорт, поэтому у спортсмена есть возможность показать свое мастерство, — отметил олимпийский чемпион.

По словам Кафельникова, свою спортивную карьеру Мирра Андреева начала в России. Девушка тренировалась под руководством российских специалистов. По мнению экс-первой ракетки мира, именно поэтому она смогла продемонстрировать в Париже достижения отечественной школы, передает Общественная Служба Новостей.

Мирра Андреева в субботу, 6 июня, победила спортсменку из Польши Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу российской спортсменки.

Телеведущий и журналист Владимир Познер поздравил российскую теннисистку с победой в финале «Ролан Гаррос».

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