«Слепок души»: Экстрасенс объяснила, как распознать сглаз на ребёнке и снять порчу

Частые болезни, бессонница, агрессия, капризы, невнимательность и странности в поведении, а также по чередам неудач (падения, ссоры, плохие оценки), когда у ребёнка всё валится из рук, хотя раньше такого не было, указывают на негативные чары. Чтобы защитить ребёнка, нужно не показывать его незнакомцам до семи лет, не выкладывать его фото в сеть, приобрести амулеты и покрестить в младенчестве.