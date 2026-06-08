Бывший менеджер радиостанции в Хабаровске заработала 860 тысяч рублей на обмане клиентов

28-летняя жительница Комсомольска-на-Амуре за время работы рекламным менеджером на одной из радиостанций краевого центра дважды обманула клиентов и получила от них 860 тысяч рублей незаконным путем. Первый клиент заказал злоумышленнице серию рекламных роликов. 550 тысяч рублей за оплату рекламы перечислили не на счет радиостанции, а на счет ИП, оформленного на женщину. Однако обязательства она не выполнила, а деньги похитила. Другому клиенту фигурантка предложила помощь с покупкой и быстрой доставкой стоматологических кресел. Потерпевший перевел женщине за кресла 310 тысяч рублей, которые она потратила на свои цели. Сейчас мошенницу привлекают к уголовной ответственности за продажу фальшивых билетов на музыкальные концерты. В счет погашения ущерба у злоумышленницы изъяли смартфон. Возбуждено уголовное дело.