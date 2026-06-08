Беспрозванных: Готовность филиала Большого театра в Калининграде составляет около 80%

«Готовность здания в настоящее время составляет около 80%. Плановое окончание строительства — конец этого года. Думаю, что в начале следующего года вполне реально открытие. Очень хочется в следующем году посмотреть “Щелкунчика” именно у нас», — сообщил Беспрозванных.