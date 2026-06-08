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Беспрозванных: Готовность филиала Большого театра в Калининграде составляет около 80%

Открыть учреждение планируют в начале 2027 года.

Готовность филиала Большого театра в Калининграде составляет около 80%. Открыть учреждение планируют в начале 2027 года. Об этом рассказал губернатор Алексей Беспрозванных в интервью «Интерфаксу».

«Готовность здания в настоящее время составляет около 80%. Плановое окончание строительства — конец этого года. Думаю, что в начале следующего года вполне реально открытие. Очень хочется в следующем году посмотреть “Щелкунчика” именно у нас», — сообщил Беспрозванных.

Площадь филиала Большого театра в Калининграде — 36 тысяч квадратных метров. В нём разместили два зала на 950 и 300 зрителей. Особенностью театра стало отсутствие привычного трюма, который используют для размещения оборудования. Из-за этого сцена и партер подняты на отметку 12 метров.

Концепцию здания разрабатывали архитекторы из норвежского бюро Snøhetta. Авторы придумали оригинальную форму, которую назвали гиперболическим параболоидом.

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