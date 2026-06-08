Ученый Бычков: Шаровая молния может проникнуть в квартиру через закрытое окно

— Шаровая молния может без труда проникать в помещения через открытые окна. При толщине оболочки около 20 микрон она способна просачиваться через отверстия до миллиметра или меньше, которые есть в закрытом окне или стене. Она не проходит насквозь, а использует отверстия или прожигает их, — уточнил специалист.