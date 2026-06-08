Ученый Бычков: Шаровая молния может проникнуть в квартиру через закрытое окно

Шаровая молния может проникнуть в квартиру через открытое окно, а также просочиться сквозь стекло. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков.
— Шаровая молния может без труда проникать в помещения через открытые окна. При толщине оболочки около 20 микрон она способна просачиваться через отверстия до миллиметра или меньше, которые есть в закрытом окне или стене. Она не проходит насквозь, а использует отверстия или прожигает их, — уточнил специалист.
Ученый также сообщил, что недавно в лабораторию поступило оконное стекло, через которое шаровая молния прошла насквозь, «погуляла» по комнате и скрылась в розетке.
— С большим трудом нашли место прохода — отверстие в полмиллиметра. Молния проходит сквозь любые щели, отверстия или трещины. В розетку чаще всего уходит из-за притяжения к электрическому заряду, — цитирует его РИА Новости.
Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, в свою очередь, предупредила, что смартфоны могут взрываться и наносить повреждения во время грозы, однако это связано не с попаданием молний, а с процессом индуцирования.