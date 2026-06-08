ДСК построит поликлинику под Воронежем за 669 млн рублей

Источник финансирования — федеральный и областной бюджеты. Контракт предполагает возведение шестиэтажного здания площадью 1,5 тыс. кв. м, рассчитанного на 300 посещений в смену. Рядом должен быть построен гараж на три машино-места на 375,9 кв. м.