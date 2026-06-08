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Невский проспект стал лидером по ремонту фасадов в Петербурге

Работы одновременно ведутся в 25 домах, что стало рекордом.

Источник: Комсомольская правда

Невский проспект стал главной ремонтной площадкой Петербурга. Сегодня на главной артерии города одновременно приводят в порядок кровли и фасады 25 домов. Это рекордное количество действующих ордеров ГАТИ на одной улице.

— Такой масштаб стал возможен благодаря Городской координационной платформе, которую запустили в 2024 году, — сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Система помогает заранее планировать работы, синхронизировать их по срокам и не мешать друг другу. Сейчас большинство ремонтов в Петербурге проходят через эту платформу. Только около 7% ордеров выдают вне системы координации.

Новый подход позволяет городу масштабно сохранять историческую застройку, ремонтировать инженерные сети и благоустраивать территории. Благодаря координации удалось одновременно взяться за два с половиной десятка зданий на главной улице города, не парализовав движение и не создав коллапса для пешеходов и транспорта.