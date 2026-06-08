В Волгоградской области подвели итоги акции «Лазоревый цветок»

Акция «Лазоревый цветок» прошла весной в трех природных парках Волгоградской области в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.
Участниками стали более 300 жителей Волгоградской области. Акция проводилась с целью привлечь внимание подрастающего поколения к изучению и охране первоцветов. В ходе акции были организованы творческие конкурсы, полевые уроки, экскурсии и квесты. Например, конкурс информационных открыток «Первоцветы моего края» включал две категории: бумажные открытки и цифровые. В конкурсе экологической сказки «Сказания весны» дети и взрослые присылали видеоролики с записью прочтения или инсценировки авторских историй об охране раннецветущих видов.
Кроме того, сотрудники парка «Донской» подготовили ознакомительный видеоролик о краснокнижном растении эремурусе замечательном. В парке «Эльтонский» для более чем 60 школьников из Палласовского района провели образовательные экскурсии на природе. Ребята увидели первые весенние цветы в естественной среде, узнали о видах, находящихся на грани исчезновения, и правилах поведения на природе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.