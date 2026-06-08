В Волгоградской области подвели итоги акции «Лазоревый цветок»

Участниками стали более 300 жителей Волгоградской области. Акция проводилась с целью привлечь внимание подрастающего поколения к изучению и охране первоцветов. В ходе акции были организованы творческие конкурсы, полевые уроки, экскурсии и квесты. Например, конкурс информационных открыток «Первоцветы моего края» включал две категории: бумажные открытки и цифровые. В конкурсе экологической сказки «Сказания весны» дети и взрослые присылали видеоролики с записью прочтения или инсценировки авторских историй об охране раннецветущих видов.