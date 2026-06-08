Путин поздравил работников соцсферы с профессиональным праздником

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День социального работника поблагодарил занятых в этой сфере за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Высокие принципы гуманизма и милосердия, сострадания и служения людям всегда находили в нашем обществе неизменный отклик. Благодарю всех, кто занят в социальной сфере, за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость», — говорится в поздравлении главы государства.
Президент подчеркнул, что в День социального работника отдают дань уважения тем, кто трудится в интернатах, домах ветеранов, центрах социального обслуживания, помогает инвалидам, малообеспеченным семьям и детям без попечения родителей.
Глава государства также обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтерские и религиозные организации, бизнес-структуры, а также растет роль социального предпринимательства. Такое сотрудничество, по его словам, способствует повышению качества и доступности социальных услуг.