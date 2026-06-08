Путин поздравил работников соцсферы с профессиональным праздником

«Высокие принципы гуманизма и милосердия, сострадания и служения людям всегда находили в нашем обществе неизменный отклик. Благодарю всех, кто занят в социальной сфере, за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость», — говорится в поздравлении главы государства.