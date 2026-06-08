Жители Нижнего Новгорода пожаловались на сбои в работе мобильного интернета

Сбои в работе мобильного интернета фиксируются в Нижнем Новгороде. С проблемами жители столкнулись утром 8 июня.
Напомним, что сегодня в регионе ввели режим опасности по БПЛА. Жителей попросили соблюдать спокойствие. Также ограничения на полеты ввел аэропорт Нижнего Новгорода: он временно принимает и отправляет рейсы только по согласованию.
Ранее мы писали, что 4 июня силы противовоздушной обороны сбили 25 беспилотников. Также ПВО работала 5 июня.
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