Эпидемиологи предупредили белорусов об опасностях клубники в июне

Белорусам в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии рассказали об опасности клубники.
Эпидемиологи подчеркнули, что при покупке ягод в июне обязательно нужно обращать внимание на свежесть продукта. Ягоды должны быть сухими, ярко-красного цвета, без признаков гниения, плесени и подозрительных вмятин. Листы клубники должны быть зелеными, мясистыми и не увядшими. При плотном прилегании листочков ягода, скорее всего, будет кислить, а если листки слегка отогнуты — ягода будет сладкая.
— У качественной клубники запах яркий, земляничный, насыщенный. А если аромата вообще нет, то скорее всего ягода дозревали по пути на прилавок, — рассказали специалисты.
Покупать клубнику нужно только в санкционированных местах торговли. Есть лишь тщательно вымытыми.
Из-за сильнейшей аллергенности ягод клубнику не рекомендуют есть аллергикам. Кроме того, ягоды клубники в своих порах накапливают пыльцу, опасную для людей с высокой чувствительностью и маленьких детей.
Из-за большого количества щавелевой и салициловой кислоты клубника может раздражать слизистую желудка. Поэтому эти ягоды опасны во время обострения гастрита, язвы или панкреатита.