Эпидемиологи предупредили белорусов об опасностях клубники в июне

Эпидемиологи подчеркнули, что при покупке ягод в июне обязательно нужно обращать внимание на свежесть продукта. Ягоды должны быть сухими, ярко-красного цвета, без признаков гниения, плесени и подозрительных вмятин. Листы клубники должны быть зелеными, мясистыми и не увядшими. При плотном прилегании листочков ягода, скорее всего, будет кислить, а если листки слегка отогнуты — ягода будет сладкая.