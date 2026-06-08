Сергей Юран покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Об этом объявила пресс-служба команды, передаёт ТАСС.
Напомним, о назначении было объявлено 25 мая.
Согласно информации, отставка продиктована семейными обстоятельствами специалиста. Он обратился к руководству клуба с просьбой освободить его от обязанностей.
Теперь главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Михаил Семёнов.
Сергею Юрану 56 лет. До назначение в Хабаровск работал в турецком «Серикспоре», откуда ушёл по личным причинам, связанным с долгами по заработной плате. В 2022—2023 году он возглавлял «Пари Нижний Новгород».