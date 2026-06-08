Двухметровый «крокодил»: на реке Волхов поймали 50-килограммового сома-гиганта

Настоящая рыбацкая удача улыбнулась рыболовам-спортсменам на реке Волхов. Им удалось вытащить из воды гигантского сома весом около 50 килограммов и длиной почти два метра. Несмотря на внушительные размеры трофея, рыбаки приняли благородное решение подарить «речному чудовищу» свободу.
Кадрами уникального улова в своих социальных сетях поделились рыболовы-спортсмены Алексей Кухарь и Филипп Векшин. По их словам, борьба с речным гигантом превратилась в захватывающее и изнурительное противостояние.
«Не рыба — крокодил. Причем наш сом нас так нехило потаскал — типа экскурсию провел по своим любимым местам», — сказал Кухарь.
Вываживание хищника требовало от мужчин предельной осторожности и ювелирной точности — важно было не упустить рыбу и при этом не нанести ей серьезных повреждений. Сом отчаянно сопротивлялся и до последнего пытался уйти на глубину. В итоге рыболовам удалось аккуратно взять его за губу и поднять на борт лодки.
После непродолжительной фотосессии на суше, необходимой для фиксации рекорда, спортсмены единогласно приняли решение отказаться от идеи приготовить из рыбы уху и отпустили двухметрового тяжеловеса обратно в реку Волхов. По мнению авторов улова, такие редкие и сильные экземпляры должны оставаться в дикой природе, пишет «Онлайн47.ру».