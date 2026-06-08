Двухметровый «крокодил»: на реке Волхов поймали 50-килограммового сома-гиганта

Вываживание хищника требовало от мужчин предельной осторожности и ювелирной точности — важно было не упустить рыбу и при этом не нанести ей серьезных повреждений. Сом отчаянно сопротивлялся и до последнего пытался уйти на глубину. В итоге рыболовам удалось аккуратно взять его за губу и поднять на борт лодки.