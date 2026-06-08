В Самаре хотят запустить речной экспресс. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации первого этапа Стратегии социально-экономического развития города до 2036 года.
«Планируется содействие развитию сети регулярных речных маршрутов. Речь идет о запуске “Речного экспресса” для обеспечения связи с отдаленными городскими и пригородными заречными территориями», — сообщили в мэрии.
Главная идея документа — сделать жизнь в городе комфортнее и экологичнее. Речь идет о создании удобного городского пространства: от связанной между собой системы парков и набережных до грамотного использования земли и доступности зеленых зон. Миссия Самары к 2036 году — превратиться в ведущий инновационный и промышленный центр Поволжья, удобный для жизни, интересный туристам и привлекательный для бизнеса.