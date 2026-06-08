Мобильный интернет частично пропал в Нижнем Новгороде 8 июня

В Нижнем Новгороде снова пропал мобильный интернет. Нижегородцы пожаловались на проблемы со связью в соцсетях.
8 июня, по сообщениям местных жителей, в городе частично ограничили связь. Как отметили пользователи, сервисы из «белых списков» продолжают работать. Нижегородцы пожаловались губернатору региона Глебу Никитину на произошедшее в комментариях под публикациями.
Отметим, что с ограничениями сталкиваются не во всем городе. Например, в Заречной части Нижнего Новгорода мобильный интернет работает в обычном режиме.