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Мобильный интернет частично пропал в Нижнем Новгороде 8 июня

Нижегородцы подаловались на произошедшее губернатору региона.

В Нижнем Новгороде снова пропал мобильный интернет. Нижегородцы пожаловались на проблемы со связью в соцсетях.

8 июня, по сообщениям местных жителей, в городе частично ограничили связь. Как отметили пользователи, сервисы из «белых списков» продолжают работать. Нижегородцы пожаловались губернатору региона Глебу Никитину на произошедшее в комментариях под публикациями.

Отметим, что с ограничениями сталкиваются не во всем городе. Например, в Заречной части Нижнего Новгорода мобильный интернет работает в обычном режиме.