Мобильный интернет частично пропал в Нижнем Новгороде 8 июня

8 июня, по сообщениям местных жителей, в городе частично ограничили связь. Как отметили пользователи, сервисы из «белых списков» продолжают работать. Нижегородцы пожаловались губернатору региона Глебу Никитину на произошедшее в комментариях под публикациями.