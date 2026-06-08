Сильный аллерген активизировался в Волгоградской области

В начале лета в Волгоградской области прибавилось число аллергиков, ощутивших до боли знакомые, но отнюдь не приятные симптомы. К горожанам, которые в прямом смысле плачут от пыления злаковых трав, присоединились их «коллеги по несчастью», реагирующие на пыльцу липы.