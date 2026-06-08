«Остаточный эффект»: Нарколог предупредил о коварстве кваса и кефира для водителей

С медицинской точки зрения такие дозы не ухудшают реакцию водителя, однако после употребления в выдыхаемом воздухе кратковременно может регистрироваться алкоголь, особенно если речь идёт о свежем квасе. Поэтому нужно подождать 10−15 минут перед тем, как садиться за руль.