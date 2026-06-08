Welcome to Сен-Тропе: Галкин* вместе с Лободой развлёк гостей на дне рождения «Мисс Украина»

Галкин развлекал публику шутками и песнями, включая их дуэт с Аллой Пугачёвой. На этот раз он пел один, а рядом с ним на сцену вышла гостья именинницы. На вечеринке также выступила Светлана Лобода: помимо собственных хитов, она спела песню Валерия Меладзе. Музыкальные номера и интерактивы проходили на русском языке.