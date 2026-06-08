День поля в Ростовской области посетят более 6 тысяч человек

Как подчеркнули в пресс-службе «День Донского поля» пройдет при официальной поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Ключевой особенностью выставки являются динамические показы возможностей представленной техники. «В реальных полевых условиях посетители смогут увидеть в работе тракторы, комбайны, опрыскиватели и почвообрабатывающие комплексы. Это позволит в полной мере оценить потенциал всех циклов сельхозработ: от посева и орошения до уборки урожая и заготовки кормов», — рассказали в «ДонЭкспоцентре».