Курск подписывает соглашение с городом-побратимом Шэньяном в КНР

На текущей неделе будет подписано соглашение о побратимстве между Курском и городом Шэньян в провинции Ляонин КНР. Соглашение заключается на «горизонтальном» уровне, поэтому в Китай решено направить главу Курска. Инициатива этого, как и других соглашений о побратимстве, исходила со стороны региона, сообщил 8 июня на заседании облправительства губернатор Александр Хинштейн.