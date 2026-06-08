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Белорусский хоккеист Вадим Мороз подписал контракт с клубом НХЛ «Юта»

22-летний нападающий Мороз надеется пробиться в основной состав клуба из Солт-Лейк-Сити.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский хоккеист Вадим Мороз согласился на условия двухлетнего контракта новичка с «Ютой», пишет pressball.by.

Издание ссылается на сообщение в соцсетях агента Дэна Мильштейна. Тот отмечает, что молодой нападающий подписал контракт до сезона-2027/28.

Вадим Мороз выступал за минское «Динамо» четыре сезона. В минувшем чемпионате КХЛ он набрал 29 очков (14 голов и 15 передач) в 54 играх. Это седьмой показатель среди нападающих.

Мороз был выбран на драфте НХЛ в 2023 году под общим 88-м номером. Если форварду не удастся закрепиться в основном составе «Юты», то его отправят в фарм-клуб, выступающий в АХЛ.

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