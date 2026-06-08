«Сады памяти» высадили в шести поселениях Вяземского района

Международная акция «Сад памяти» объединила жителей Вяземского района — в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции высажены сотни деревьев, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пионерами акции стали жители Дормидонтовки. Совместно с Аванским лесничеством, школьниками, воспитанниками детского сада, родственниками участников СВО они заложили основу будущих аллей. Постепенно инициатива охватила и другие поселения района: памятные аллеи появились в селах Садовое, Шереметьево, Капитоновка и Котиково.
Масштабной стала высадка в селе Венюково, которая прошла в воскресенье, 7 июня. Здесь участники высадили 50 лиственниц, 15 рябин и 15 калин. В посадке приняли активное участие пограничники заставы, участник СВО, коллектив и воспитанники детского сада, работники культуры, представители администрации сельского поселения и школьники.
— Всего за время проведения «Сада памяти» в Вяземском районе высажены несколько сотен деревьев. Каждое дерево — память о сыне, отце, деде, прадеде, — подчеркнули в администрации Вяземского района.
Акция продолжается: новые деревья будут высажены в других населенных пунктах района, чтобы сохранить память о героях для будущих поколений.