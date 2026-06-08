«Сады памяти» высадили в шести поселениях Вяземского района

Масштабной стала высадка в селе Венюково, которая прошла в воскресенье, 7 июня. Здесь участники высадили 50 лиственниц, 15 рябин и 15 калин. В посадке приняли активное участие пограничники заставы, участник СВО, коллектив и воспитанники детского сада, работники культуры, представители администрации сельского поселения и школьники.