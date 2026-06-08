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Власти объяснили, почему не включают сирены при угрозах атаки БПЛА

В Ростовской области жителям объяснили, почему в регионе не включают сирены при беспилотной опасности.

В Ростовской области жителям объяснили, почему в регионе не включают сирены при беспилотной опасности. Как сообщает Привет-Ростов, от такой меры власти отказались в целях безопасности граждан.

— Специалисты проанализировали практику Луганской и Донецкой народных республик. Опыт показал, что после звукового оповещения люди массово выбегают на улицу. Возникает большое скопление граждан, в результате чего риск человеческих жертв увеличивается вдвое. Именно поэтому в Ростове приняли решение рассылать текстовые сообщения с просьбой пройти в укрытия. Такой способ чиновники считают более безопасным, — передает СМИ со ссылкой на официальное заявление начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону Александра Наумова.

Чиновник уточнил, что сирены включают лишь на объектах, имеющих стратегическое значение.

Напомним, что и в Волгоградской области тревожные сирены при угрозе атак БПЛА также не применяют. Жители региона получают лишь текстовые сообщения РСЧС, в которых рекомендуется не подходить к окнам и не выходить на открытые территории. При этом часто оповещения на мобильные устройства приходят с опозданием.

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