Власти объяснили, почему не включают сирены при угрозах атаки БПЛА

Напомним, что и в Волгоградской области тревожные сирены при угрозе атак БПЛА также не применяют. Жители региона получают лишь текстовые сообщения РСЧС, в которых рекомендуется не подходить к окнам и не выходить на открытые территории. При этом часто оповещения на мобильные устройства приходят с опозданием.