На Дону субсидии на ЖКХ выросли на 33%

В 2026 году объем субсидий предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области увеличен на 33%, до 14,06 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на информацию министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антонины Пшеничной.