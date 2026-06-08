В Крыму состоялся форум «Мой бизнес. Пикник»

«На сегодняшний день в Крыму активно расширяется предпринимательское сообщество, растет и малый бизнес, и количество самозанятых, оправдывая все наши усилия и те меры поддержки, которые правительство республики активно внедряет. И конечно, форум “Мой бизнес. Пикник” — это одна из главных площадок для общения и обмена опытом среди предпринимателей», — отметила Ирина Кивико.