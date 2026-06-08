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В Крыму состоялся форум «Мой бизнес. Пикник»

Участники обсудили финансы, маркетинг, цифровые технологии и создание контента.

Источник: Национальные проекты России

Форум «Мой бизнес. Пикник» прошел 26 мая в Республике Крым по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщила заместитель председателя совета министров — министр финансов региона Ирина Кивико.

Гостей форума ожидала насыщенная программа семинаров и мастер-классов, посвященных разным темам. Участники в том числе обсуждали финансы и маркетинг, цифровые технологии, создание контента и оформление профилей в социальных сетях. Кроме того, были организованы экскурс по успешным зарубежным практикам для российских предпринимателей и бизнес-игры.

«На сегодняшний день в Крыму активно расширяется предпринимательское сообщество, растет и малый бизнес, и количество самозанятых, оправдывая все наши усилия и те меры поддержки, которые правительство республики активно внедряет. И конечно, форум “Мой бизнес. Пикник” — это одна из главных площадок для общения и обмена опытом среди предпринимателей», — отметила Ирина Кивико.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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