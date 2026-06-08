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Где в Феодосии появился бензин

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн — РИА Новости Крым. В понедельник, 8 июня, в Феодосии с 11:00 начнется продажа бензина марки АИ-92. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Ким.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 11:00 на АЗС “Атан” в районе Владиславовского кольца поступит в свободную продажу бензин марки АИ-92», — рассказал Ким.

На АЗС будут отпускать не более 20 литров на одно транспортное средство. При этом заправка в канистры запрещена.

Кроме того, в понедельник можно будет заправиться на АЗС «Атан» на Симферопольском шоссе в районе остановки «Турист». Здесь также в свободную продажу поступил бензин марки АИ-92. Лимит такой же.

В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

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