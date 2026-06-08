Красноярская фирма украла 1,8 млн у детсадов за фиктивные исследования

В Красноярске перед судом предстанет директор ООО «Оптима», которая фиктивно «исследовала» воздух в детсадах и похитила 1,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуре.
По версии следствия, с 2015 года предпринимательница без нужной аккредитации и технической базы получала муниципальные контракты на лабораторные исследования в детских садах. Вместо реальных замеров она готовила фиктивные протоколы и акты выполненных работ.
Заказчик — МКУ «УКС» — оплачивал услуги, не подозревая об обмане. Бюджетные деньги уходили на счёт фирмы, а затем похищались. Ущерб бюджету Красноярска превысил 1,8 миллиона рублей.
На автомобиль обвиняемой стоимостью 1,9 миллиона рублей наложен арест. Прокуратура также заявила гражданский иск на сумму ущерба. Директору предъявлено обвинение по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Дело рассмотрит Центральный районный суд Красноярска.
Ранее мы сообщали, что суд оставил в силе приговор экс-депутату Велькеру за махинации с землёй.