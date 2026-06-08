С пермского детского сада взыскивают компенсацию за травму ребенка

По итогам проверки руководителю детского сада внесено представление, сотрудница, виновная в произошедшем, привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, детский сад как юридическое лицо оштрафован на 50 тыс. руб. В защиту прав несовершеннолетней прокуратурой в Мотовилихинский суд Перми подано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.