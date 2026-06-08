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С пермского детского сада взыскивают компенсацию за травму ребенка

Прокуратура Мотовилихинского района завершила проверку по факту получения ожогов несовершеннолетней в детском саду Перми. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Мотовилихинского района завершила проверку по факту получения ожогов несовершеннолетней в детском саду Перми. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП произошло в феврале 2026 года, в одном из корпусов детского сада № 317. При выполнении гигиенических процедур малолетняя воспитанница получила ожоги 1,2 степени обеих стоп.

По итогам проверки руководителю детского сада внесено представление, сотрудница, виновная в произошедшем, привлечена к дисциплинарной ответственности. Кроме того, детский сад как юридическое лицо оштрафован на 50 тыс. руб. В защиту прав несовершеннолетней прокуратурой в Мотовилихинский суд Перми подано исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.