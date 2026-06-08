Памятник архитектуры продается под видом новодела в Хабаровске

На улице Калинина, 45А выставлено на продажу здание. Цена — 56 млн рублей. В мае 2026 года оно официально признано памятником архитектуры регионального значения: дом построен до 1917 года в формах эклектики, деревянный, с декоративными узорами на фасадах. Однако владелец в объявлении указывает, что здание возведено в 2013 году. По описанию — кирпичные стены, внутри ламинат и плитка, ремонт 2022 года. Создается впечатление, что речь идет о двух совершенно разных объектах. Продавец, похоже, не знает о культурном статусе своей недвижимости. Покупателю же стоит помнить: внесение любых изменений в памятник архитектуры должно согласовываться с чиновниками. Источник: ХКС.