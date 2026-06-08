Реконструкция дамбы Южного округа активно идет в Хабаровске

Ремонтные работы на этом новом гидротехническом сооружении стартовали в конце мая. На первом этапе рабочие начали укладывать асфальт на бетонные плиты на верхнем ярусе дамбы. Сейчас новое покрытие появилось примерно на половине дамбы — от входа в Амурский затон напротив ТРЦ Brosko Mall почти до улицы Солженицына, где начинается микрорайон «Строитель». Дальше в сторону Южного микрорайона асфальта пока нет. С обеих сторон от входа в Амурский затон, где в будущем должен появиться мостик с одной части дамбы на другую, уже появилась новая брусчатка. Кроме того, на верхнем ярусе дамбы в одном месте началась укладка прорезиненного покрытия будущей беговой и велосипедной дорожки. Рядом с этим местом недавно была установлена скамейка для молодоженов, на которой есть надпись: «У хабаровчан горячее сердце». Кроме того, возле нового жилого комплекса «Полюса» идет строительство сквера «Сад камней Тайху». Его главным украшением станут древние речные камни, которые купил глава «Сбера» Герман Греф в Китае — их подарили Хабаровску. Как сказано в паспорте объекта, сквер будет отлично подходить для медитации и тихого отдыха с видом на дамбу, город и Амурскую протоку. Новый сквер должны открыть в сентябре 2026 года. К этому же сроку краевые власти обещают завершить и реконструкцию самой дамбы Южного округа. Там должны появиться не только современные покрытия, но и фонари, скамейки, урны, спортивные и детские площадки, а также другие объекты.