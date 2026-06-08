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Хуситы ввели запрет на проход судов Израиля через Красное море

Йеменское движение хуситов ввело полный запрет на проход судов, связанных с Израилем, через акваторию Красного моря. Соответствующее заявление в понедельник опубликовал в своем телеграм-канале военный спикер группировки Яхья Сари.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

«Мы вводим полный и всеобъемлющий запрет на израильское морское судоходство в Красном море и считаем все передвижения врага законными военными целями для наших вооруженных сил с момента публикации настоящего заявления», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Хуситы заявили о готовности к жесткому сценарию развития событий. В своем заявлении Яхья Сари подчеркнул, что движение намерено «отвечать на эскалацию эскалацией». Такой подход, по словам официального лица группировки, станет основой для дальнейших действий. Он отметил, что удары и атаки станут усиливаться в соответствии с развитием обстановки на местах, ходом битвы и во взаимодействии с осью сопротивления.

Кроме того, представители движения подтвердили, что нанесли удар по израильской территории. В заявлении уточняется: вооруженные силы Йемена выпустили залп ракет по чувствительным объектам израильтян в районе Яффы.

Завершается заявление подтверждением позиции группировки: «Мы подтверждаем право нашего народа противостоять американо-израильской агрессии».

Ранее, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что Израиль нанес удары по объектам на иранской территории, применив баллистические ракеты воздушного базирования. До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нападении на военные цели в центральных и западных районах Ирана.

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