Хуситы ввели запрет на проход судов Израиля через Красное море

«Мы вводим полный и всеобъемлющий запрет на израильское морское судоходство в Красном море и считаем все передвижения врага законными военными целями для наших вооруженных сил с момента публикации настоящего заявления», — цитирует сообщение «Интерфакс».
Хуситы заявили о готовности к жесткому сценарию развития событий. В своем заявлении Яхья Сари подчеркнул, что движение намерено «отвечать на эскалацию эскалацией». Такой подход, по словам официального лица группировки, станет основой для дальнейших действий. Он отметил, что удары и атаки станут усиливаться в соответствии с развитием обстановки на местах, ходом битвы и во взаимодействии с осью сопротивления.
Кроме того, представители движения подтвердили, что нанесли удар по израильской территории. В заявлении уточняется: вооруженные силы Йемена выпустили залп ракет по чувствительным объектам израильтян в районе Яффы.
Завершается заявление подтверждением позиции группировки: «Мы подтверждаем право нашего народа противостоять американо-израильской агрессии».