В Хабаровске стартовала Российская студенческая весна

«Эти шесть дней — для вас. Знакомьтесь, вдохновляйтесь, творите. Знайте, что вам здесь открыты все двери. Пусть “Студенческая весна” даст вам не только победы (хотя они точно будут!), а веру в себя и крылья для творческого полета», — подчеркнул глава региона.