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В Хабаровске стартовала Российская студенческая весна

С 8 по 12 июня Хабаровск станет точкой притяжения молодежи со всей России. Краевая столица принимает V всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

С 8 по 12 июня Хабаровск станет точкой притяжения молодежи со всей России. Краевая столица принимает V всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна».

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем канале в MAX отметил, что в этом году в Студвесне участвуют более 1,5 тысячи талантливых ребят из более чем 70 регионов России.

«Эти шесть дней — для вас. Знакомьтесь, вдохновляйтесь, творите. Знайте, что вам здесь открыты все двери. Пусть “Студенческая весна” даст вам не только победы (хотя они точно будут!), а веру в себя и крылья для творческого полета», — подчеркнул глава региона.

За пять дней конкурса жюри предстоит оценить более 600 работ в десяти направлениях: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Мода», «Медиа», «Видео» и «Арт».

В течение всего фестиваля на Комсомольской площади будет работать студенческий городок. Здесь пройдут концерты, интерактивные площадки, мастер-классы, конкурсы и другие активности для горожан.

Хедлайнером всероссийской Студвесны станет группа «Моя Мишель».