В Красноярском крае определили победителей конкурса профмастерства среди ветеранов СВО

Виталий Лавров обучает воспитанников Красноярского кадетского корпуса. «Здесь мой богатый опыт в сфере вооружения и службы в органах внутренних дел раскрылся с неожиданной стороны. Вернувшись с фронта и пройдя реабилитацию после ранения, я начал новую главу своей жизни — получил педагогическое образование. Это мой второй старт, и я искренне рад быть наставником для ребят, которым предстоит защищать нашу Родину», — поделился Виталий. Награждение состоится в Красноярске 26 июня на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Также победитель представит Красноярский край на федеральном этапе конкурса, который пройдет осенью 2026 года.