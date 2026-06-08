В Красноярском крае определили победителей конкурса профмастерства среди ветеранов СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошел региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии» в спецноминации «Второй старт» среди ветеранов СВО.
Задание включало презентацию профессиональной деятельности и тестирование по охране труда. Участники рассказали, как реализовали себя в мирной жизни, о помощи службы занятости в трудоустройстве и адаптации на рынке труда. Особое внимание уделили успехам, достигнутым в освоении новой специальности.
«Конкурсанты обладают особыми качествами, продуманностью решений и целеустремлённостью. Наши ребята демонстрируют, что профессионализм — это способность адаптироваться, учиться, расти и мотивировать других своим примером», — отметил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Победителем стал Виталий Лавров, офицер-воспитатель из Красноярска. Второе место занял Матвей Мартынов, красноярский тренер-преподаватель. На третьем месте — Павел Журавлев, ведущий инженер из Лесосибирска.
Виталий Лавров обучает воспитанников Красноярского кадетского корпуса. «Здесь мой богатый опыт в сфере вооружения и службы в органах внутренних дел раскрылся с неожиданной стороны. Вернувшись с фронта и пройдя реабилитацию после ранения, я начал новую главу своей жизни — получил педагогическое образование. Это мой второй старт, и я искренне рад быть наставником для ребят, которым предстоит защищать нашу Родину», — поделился Виталий. Награждение состоится в Красноярске 26 июня на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Также победитель представит Красноярский край на федеральном этапе конкурса, который пройдет осенью 2026 года.
Напомним, что на портале «Работа России» продолжается прием заявок на участие в региональных этапах конкурса в номинациях «Повар», «Агроном», «Специалист по эксплуатации БПЛА» и «Машинист грузового и пассажирского вида движения».
Конкурс «Лучший по профессии» проходит в рамках нацпроекта «Кадры». Координирует мероприятие на региональном уровне агентство труда и занятости населения Красноярского края. Конкурс способствует продвижению рабочих профессий и повышению производительности труда. Эти цели соответствуют приоритетам государственной политики, которые обозначил Губернатор края Михаил Котюков.
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