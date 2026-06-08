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Гергиев: реставрация Мариинки не начнется без надежного варианта для труппы

Также есть риск превратить оригинал в новодел.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос о реставрации и реконструкции исторической сцены Мариинского театра обсуждается уже много лет. Но пока у театра нет «защищенного» решения, закрывать здание нельзя, заявил художественный руководитель театра Валерий Гергиев на полях ПМЭФ.

— В первую очередь нужно думать об огромной семье артистов и о том, где хранить декорации и костюмы. Пока не появится надежный вариант, историческая сцена будет работать, — передает его слова ТАСС.

Советник Гергиева по архитектуре, ректор Академии художеств Семен Михайловский отметил, что здание действительно нуждается в реставрации. Но есть риск превратить оригинал в новодел. Он напомнил, что иногда памятники разбирают и собирают заново с огромными потерями.

Даже если решение о тотальной реставрации примут, работы затянутся минимум на восемь-десять лет. Поэтому к таким работам нужно подходить с полной ответственностью.