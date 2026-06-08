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В Перми детсад оштрафовали на 50 тысяч за ожоги ног у воспитанницы

Инцидент произошёл в феврале 2026 года.

Детский сад Перми оштрафовали на 50 тысяч рублей за ожоги обоих ног у воспитанницы, сообщили в прокуратуре Пермского края.

Инцидент произошёл в феврале 2026 года во время гигиенических процедур. Нянечка поставила девочку в ванну и включила воду. Женщина не проверила температуру и не среагировала на слова ребёнка о боли. В итоге 2-летняя девочка получила серьёзные ожоги стоп 1 и 2 степени.

По итогам проверки руководителю детсада внесли представление, виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Само юридическое лицо оштрафовали на 50 тысяч рублей по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ.

Кроме того, прокуратура подала иск в Мотовилихинский районный суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей девочки.