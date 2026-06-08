В Перми детсад оштрафовали на 50 тысяч за ожоги ног у воспитанницы

Инцидент произошёл в феврале 2026 года во время гигиенических процедур. Нянечка поставила девочку в ванну и включила воду. Женщина не проверила температуру и не среагировала на слова ребёнка о боли. В итоге 2-летняя девочка получила серьёзные ожоги стоп 1 и 2 степени.