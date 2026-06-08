Калининградец с 17 объектами недвижимости заплатил 1,5 млн долга, чтобы снять арест с машин

В Гурьевском районе Калининградской области судебные приставы взыскали крупную задолженность с местного жителя, осуждённого за незаконный оборот табачной продукции. Мужчина должен был государству 700 тысяч рублей штрафа и ещё 800 тысяч рублей в счёт конфискации средств, полученных от преступления.
Должник не торопился платить. Приставы проверили его имущественное положение и обнаружили, что в собственности у калининградца находятся 17 объектов недвижимости: 12 нежилых зданий площадью около 20 квадратных метров каждое, три помещения и два земельных участка. А также два автомобиля — Volkswagen Polo 2019 года и Toyota Yaris 2007 года.
На всё это имущество наложили запрет регистрационных действий. То есть должник не мог продать, подарить или переоформить ни машины, ни недвижимость.
После этого мужчина решил рассчитаться. Он полностью погасил основной долг в 1,5 миллиона рублей и дополнительно оплатил исполнительский сбор в размере 97 тысяч рублей за просрочку.
Теперь запреты сняты, а деньги поступили в бюджет государства.