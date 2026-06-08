Калининградец с 17 объектами недвижимости заплатил 1,5 млн долга, чтобы снять арест с машин

Должник не торопился платить. Приставы проверили его имущественное положение и обнаружили, что в собственности у калининградца находятся 17 объектов недвижимости: 12 нежилых зданий площадью около 20 квадратных метров каждое, три помещения и два земельных участка. А также два автомобиля — Volkswagen Polo 2019 года и Toyota Yaris 2007 года.