Из-за короткого замыкания у жителя Красноярского края дотла сгорела криптоферма

В отношении жителя Иланского возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, мужчина организовал в нежилом помещении незаконную криптоферму. Весной текущего года пожарные прибыли на тушение возгорания в одном из зданий города. На месте они обнаружили целую криптоферму — 6 ASIC-майнеров, роутер, оборудование для бесперебойного питания и самодельную систему подключения к электросети. Выяснилось, что с ноября 2025 по март 2026 года местный житель установил оборудование, которое работало в обход установленного порядка энергоснабжения. По расчетам энергетиков, объем безучетного потребления составил более 97 тысяч кВт⋅ч, а ущерб ресурсоснабжающей организации превысил 1,2 миллиона рублей. По предварительной информации, причиной пожара стало некачественное подключение оборудования к электросети при высокой нагрузке.