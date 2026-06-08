В Красноярском крае задержали курьера мошенников после хищения 6,8 млн рублей

В Балахтинско-Новоселовском округе полицейские задержали 18-летнего жителя Томска, которого подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в МВД России по Красноярскому краю.
В апреле в полицию обратилась местная жительница 1972 года рождения. Женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей «военного фонда». Собеседница заявила, что после гибели сына семье якобы положен земельный участок. Для оформления документов аферистка выманила у женщины паспортные данные и номер СНИЛС.
После этого потерпевшей в течение трех дней звонили лжесотрудники силовых структур и банков. Они угрожали уголовной ответственностью за связь с «военным фондом», советовали снять деньги со счетов и передать их «криминалисту». В условленный день в селе Светлолобово женщина встретилась с неизвестным и передала ему 6,8 млн рублей.
Позже сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний уроженец Бурятии, проживающий в Томске. По данным полиции, молодой человек нашел предложение о «заработке» в интернете. Его первым заданием было забрать деньги у жительницы Красноярского края, перевести их на счет мошенников и оставить себе процент.
После выполнения задания он вернулся в Томск, где его задержали полицейские. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание по статье составляет до 10 лет лишения свободы. Подозреваемого заключили под стражу.
Сейчас полицейские устанавливают другие возможные эпизоды его преступной деятельности и организаторов схемы.