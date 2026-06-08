В Красноярском крае задержали курьера мошенников после хищения 6,8 млн рублей

После этого потерпевшей в течение трех дней звонили лжесотрудники силовых структур и банков. Они угрожали уголовной ответственностью за связь с «военным фондом», советовали снять деньги со счетов и передать их «криминалисту». В условленный день в селе Светлолобово женщина встретилась с неизвестным и передала ему 6,8 млн рублей.