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В Магаданской области добровольцы два часа сдерживали огонь, спасая село от пожара

В Магаданской области загорелся деревянный частный дом.

В селе Гарманда Северо-Эвенского района Магаданской области днём 7 июня загорелся деревянный частный дом. Хозяйка находилась внутри. Огонь заметили соседи — пламя уже охватило фасад. Местные жители и члены добровольной пожарной команды сразу приступили к тушению, сдерживая огонь до приезда профессионалов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в МЧС России по Магаданской области, пожарный расчёт из посёлка Эвенск добирался до отдалённого села два часа. Всё это время добровольцы и местные жители «держали оборону», не позволяя огню распространиться дальше. Прибывшие огнеборцы полностью ликвидировали возгорание на площади 78 квадратных метров.

Главный государственный инспектор Северо-Эвенского района по пожарному надзору Владимир Гладченко рассказал:

— Подвозили воду в ёмкостях, с помощью глубинного насоса качали воду из колодца, в борьбе с огнём объединились всем селом. Времени на раздумья не было — сильный ветер мог перекинуть огонь на дома в любую секунду.

Дознаватель МЧС установил причину пожара — неосторожное обращение с огнём. Хозяйка сгоревшего дома сжигала мусор во дворе в железной бочке, но не накрыла её крышкой и оставила без присмотра. Из-за ветра пламя перекинулось на деревянную постройку. Виновнице грозит административная ответственность.

Самоотверженные действия добровольцев позволили выиграть время и предотвратить масштабное возгорание. Руководство главного управления МЧС выражает благодарность добровольцам и жителям села. Рассматривается вопрос о поощрении участников тушения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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