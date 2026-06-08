Угрожал оружием в такси: хабаровчанин осужден на 4 года за разбой

В ноябре 2024 года 45-летний местный житель, находясь в такси, угрожал незнакомому мужчине предметом, похожим на оружие. Злоумышленник похитил у него часы, телефон и банковскую карту. Получив пин-код, преступник снял со счета 30 тысяч рублей в банкомате. Телефон и часы он сдал в ломбард. Подсудимый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся. За разбой суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима.