Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угрожал оружием в такси: хабаровчанин осужден на 4 года за разбой

В ноябре 2024 года 45-летний местный житель, находясь в такси, угрожал незнакомому мужчине предметом, похожим на оружие. Злоумышленник похитил у него часы, телефон и банковскую карту. Получив пин-код, преступник снял со счета 30 тысяч рублей в банкомате. Телефон и часы он сдал в ломбард. Подсудимый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся. За разбой.

В ноябре 2024 года 45-летний местный житель, находясь в такси, угрожал незнакомому мужчине предметом, похожим на оружие. Злоумышленник похитил у него часы, телефон и банковскую карту. Получив пин-код, преступник снял со счета 30 тысяч рублей в банкомате. Телефон и часы он сдал в ломбард. Подсудимый свою вину не признал, в содеянном не раскаялся. За разбой суд назначил ему наказание в виде 4 лет колонии строгого режима.