Новые знаки и светофоры появляются на трассах в Хабаровском крае

К примеру, на дорогах, ведущих к поселку Монгохто Ванинского района и к селу Гатка Советско-Гаванского района, а также на трассе Переяславка — Аргунское в районе имени Лазо в этом году появится 120 сигнальных столбиков, почти 4 тысячи квадратных метров дорожной разметки, свыше 500 знаков и шесть автобусных остановок. Все работы выполнят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели выделено около 155 млн рублей. Кроме того, в Аяно-Майском районе по этому же национальному проекту в текущем году заменят восемь дорожных знаков на двух участках трассы Аян — Нелькан.