Через Ростов впервые проедет «Ночной экспресс»

Через Ростов впервые проедет поезд «Ночной экспресс». Состав будет следовать по маршруту Москва — Адлер — Москва. Об этом говорится на сайте компании ГТЛК.
Особенность вагонов такого поезда в том, что они собраны в двухвагонные блоки. Это создает внутри всего состава единый микроклимат и снижает уровень шума.
Как сказано в сообщении, новый маршрут сделает поездки между Москвой и черноморскими курортами удобнее. А транзитные пассажиры из центральной и южной части страны получат больше возможностей для поездок на поезде через Ростов.
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